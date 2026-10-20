Çorum'da spor salonunda rahatsızlanan kişi hastanede öldü

Keskin'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Keskin, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kentteki bir spor salonunda spor yaptıktan sonra rahatsızlanan Murat Keskin (47) için 112'den yardım istendi.

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