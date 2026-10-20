Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinin sağlık hizmetleri değerlendirildi

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde düzenlenen toplantıda, sunulan sağlık hizmetleri değerlendirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir başkanlığında yapılan toplantıda, hastanede sağlık hizmetlerinin işleyişi, performans göstergeleri ve kliniklerin verimliliği ele alındı.

Toplantıda, poliklinik, acil servis ve yataklı servis hizmetlerinin etkinliği, ameliyathanelerin kullanım kapasitesi, yoğun bakım hizmetleri ve yatak kapasitesinin artırılmasına yönelik planlamalar değerlendirildi.

Cerrahi hizmetlerde ihtiyaç duyulan tıbbi cihaz, cerrahi alet ve personel planlamalarının görüşüldüğü toplantıda fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesinin hizmet kapasitesinin artırılması ve evde sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğinin geliştirilmesine yönelik yapılması gereken düzenlemeler belirlendi.

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Toplantıya, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. İhsan Demirbaş ve Başhekim Doç. Dr. Muhammed Gömeç de katıldı.