Arca Çorum FK, Kocaelispor hazırlıklarına başladı
SÜPER Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Süper Lig'in 13'üncü haftasında sahasında Kocaelispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla başladı.
SÜPER Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Süper Lig'in 13'üncü haftasında sahasında Kocaelispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Arca Çorum Tesisleri'nde teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, fitness salonunda yapılan aktivasyon çalışmasıyla başladı. Kırmızı-siyahlı ekip, sahada gerçekleştirilen ısınma hareketli ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla idmanı tamamladı.
Arca Çorum FK, Kocaelispor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.
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