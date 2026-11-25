Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde futbolcular, spor salonunda aktivasyon çalışması yaptı. Ardından sahaya geçen kırmızısiyahlı ekip, ısınma hareketleriyle programını sürdürdü. Sahadaki ısınma bölümünün ardından 5’e 2 rondo uygulaması yapan kırmızısiyahlılar, Kocaelispor müsabakasına yönelik hazırlıklarını topla yapılan çalışmalarla devam ettirdi.

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