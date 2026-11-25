Osmancık'ta kaldırım işgaline neden olan malzemeleri zabıta ekipleri topladı
Çorum'un Osmancık ilçesinde, yaya geçişini engelleyen kaldırım işgallerine yönelik denetim gerçekleştirildi.
Çorum'un Osmancık ilçesinde, yaya geçişini engelleyen kaldırım işgallerine yönelik denetim gerçekleştirildi.
Osmancık Belediyesi Zabıta Amirliği ekiplerince yürütülen ilk çalışmada esnaf, kaldırım işgali yapmaması konusunda uyarılarak, kaldırımda bulunan masa, sandalye, ürün, reklam panosu ve benzeri malzemelerin kaldırılması için süre tanındı.
Verilen sürenin dolmasıyla sahaya çıkan zabıta ekipleri, kaldırımlarda bulunan söz konusu malzemeleri kaldırarak yaya geçişini engelleyen işgallere müdahale etti.
Çalışmayla vatandaşların kaldırımları rahat ve güvenli şekilde kullanabilmesinin amaçlandığı belirtildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.