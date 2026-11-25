6 SAATTİR BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Çorum'da boşanma aşamasında olduğu eşi Esin Özdemir’i 3 çocuğunun gözü önünde tabancayla vurarak öldüren ve kendisini eşinin cansız bedeninin bulunduğu eve kilitleyen Gökhan Özdemir, 6 saattir polise teslim olmamak için direniyor.

ÇANKIRI'DAN ÖZEL HAREKAT EKİPLERİ GELDİ

Çankırı’dan Çorum’a özel harekat polisleri sevk edildi. Çorum’a ulaşan özel harekat ekipleri, apartmanın 4’üncü katına çıkarak şüpheliyi teslim olması için ikna etmeye çalıştı. Binanın giriş ve çıkışları polis ekiplerince kontrol altına alınırken, çevrede de geniş güvenlik önlemleri alındı. Şüphelinin teslim olmaması halinde özel harekat polislerinin operasyon düzenlemesinin beklendiği belirtildi.

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Özel bir sektörde mühendis olarak görev yaptığı öğrenilen şüphelinin öldürdüğü eşi ile yaklaşık 20 yıllık evli olduğu öğrenildi.

Yusuf ÇINAR- Halil Can ÖZEKER/ ÇORUM,