Çorum'da bir kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü
Çorum'da bir kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla öldürüldü.
Çorum'da bir kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla öldürüldü.
Çamlık Caddesi'ndeki bir apartmanda silahla ateş edildiği ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Polis ekiplerince yapılan incelemede, Esin Özdemir'in boşanma aşamasındaki eşi Gökhan Özdemir tarafından silahla öldürüldüğü belirlendi.
Çiftin olay sırasında evde bulunan 3 çocuğu ekiplerce tahliye edildi.
Olayın ardından kendisini eve kilitleyen ve ekiplerin içeri girmesine izin vermeyen zanlının teslim olması için ikna çalışmaları sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.