Olayın ardından kendisini eve kilitleyen ve ekiplerin içeri girmesine izin vermeyen zanlının teslim olması için ikna çalışmaları sürüyor.

Polis ekiplerince yapılan incelemede, Esin Özdemir'in boşanma aşamasındaki eşi Gökhan Özdemir tarafından silahla öldürüldüğü belirlendi.

Çamlık Caddesi'ndeki bir apartmanda silahla ateş edildiği ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Çorum'da bir kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla öldürüldü.

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