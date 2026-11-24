Ara tatil döneminde yürütülen çalışmayla öğrencilerin daha temiz ve güzel bir ortamda eğitim görmelerine katkı sağlanırken, yükümlülerin de toplumsal sorumluluk bilinciyle kamu yararına hizmet etmelerine imkan sunuldu.

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