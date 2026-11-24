Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, Öğretmenler Günü dolayısıyla Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında dualarla anıldı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 2017 yılında uğradığı terör saldırısı sonucu hayatını kaybeden Şenay Aybüke Yalçın için Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında anma programı düzenlendi. 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programa, ilçe protokolü, Şenay Aybüke Yalçın'ın amcası Sefer Yalçın, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Kur'anı Kerim tilavetiyle başlayan programda, katılımcılar tarafından dua edildi. Daha sonra Yalçın'ın kabrine karanfiller bırakıldı.

REKLAM

"Aradan 9 yıl geçmesine rağmen onun hatırası yaşatılıyor"

Programda konuşan Osmancık Kaymakam Vekili ve Laçin Kaymakamı Murat Yeşilyurt, "Anma programı kapsamında Kur'anı Kerim okundu. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz Kur'an'ı Kerim okuyarak dua ettiler. Ben katılan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Henüz 22 yaşında, gençliğinin baharında şehit olan öğretmenimiz, bu memlekette unutulmayacak izler bıraktı. Aradan 9 yıl geçmesine rağmen onun hatırası yaşatılıyor. Bugün onun adı Osmancık'ta, Çorum'da, Batman'da, Türkiye'nin farklı şehrindeki okullarda, kütüphanelerde, caddelerde yaşatılıyor. Biz de bu vesileyle Şehit Şenay Aybüke Yalçın olmak üzere görevi başında şehit olmuş bütün öğretmenlerimizi, aziz şehitlerimizi, rahmetle ve minnetle anıyoruz" dedi.

REKLAM

"Vatanımız için bir gurur, mutluluk ve sevgiyi taşıyor"

Anma programına katılan öğrencilerden Nidanur Çapar da, "Başka Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın olmak üzere bütün öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Bugün burada bulunmanın huzurunu, mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Şehit öğretmenimiz sadece bizim için değil, vatanımız için bir gurur, mutluluk ve sevgiyi taşıyor. Onun uzattığını sevgi elini geleceğe taşımaya söz veriyoruz" diye konuştu.