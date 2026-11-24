Mecitözü'nde kamu personeline acil durum eğitimi verildi
Çorum'un Mecitözü ilçesinde, Çorum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personeli tarafından afet ve acil durumlara yönelik eğitim programı düzenlendi.
Çorum'un Mecitözü ilçesinde, Çorum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personeli tarafından afet ve acil durumlara yönelik eğitim programı düzenlendi.
Mecitözü Yatılı Bölge Ortaokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitime ilçe kurum amirleri ve kamu kurumu personeli katıldı.
Eğitimde afet ve acil durumlarda yapılması gerekenler, ilk yardımın önemi, kontrol merkezi ve karargah servisinin görevleri ile kurtarma çalışmalarında izlenecek yöntemler ele alındı.
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