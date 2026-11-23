Ankara’dan motosikletleriyle yola çıkan bir grup arkadaş, pazar günü Çorum'un İskilip ilçesine geldi. İlçeye giriş yaptıkları sırada bir çiftçinin tarlasına traktörle yazdığı ‘Vatan’ kelimesini gören grup, durarak yazıyı inceledi. Grupta bulunan Kürşad Şahin, dron havalandırarak tarladaki yazıyı havadan görüntüledi. Şahin’in sanal medya hesabından paylaştığı görüntüler, kısa sürede beğeni aldı.

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