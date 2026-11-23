Çorum'un Alaca ilçesinde, bir kadının 3 milyon 865 bin liralık ziynet eşyasının dolandırılmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 21 Ağustos günü R.A. (64) isimli kadını telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini polis ve kamu görevlisi olarak tanıttı. Dolandırıcılar, ağlarına düşürdükleri kadının yaklaşık değeri 3 milyon 865 bin lira olan ziynet eşyalarını dolandırdı. Dolandırıldığını anlayan R.A.'nın suç duyurusunda bulunması üzerine Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 25 ayrı noktadan alınan güvenlik ve kamera görüntülerini 350 saat boyunca inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Daha sonra Şanlıurfa ve Karaman'da gerçekleştirilen operasyonda H.T., H.T. ve A.Ö. gözaltına alındı. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen A.E.'nin de daha önce yapılan bir operasyonda gözaltına alınarak tutuklandığı öğrenildi.

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H.T., H.T. ve A.Ö. işlemlerinin ardından Alaca Adalet Sarayı'na sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden H.T. ve H.T. tutuklanırken, A.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.