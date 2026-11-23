Çorum'da silah ve uyuşturucu ele geçirildi : 1 gözaltı
Çorum'un Osmancık ilçesinde bir adreste yapılan aramalarda, 4 adet silah ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Konuyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Çorum’un Osmancık ilçesinde bir adreste yapılan aramalarda, 4 adet silah ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Konuyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "silahla tehdit" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarına karşı yürütülen çalışmalar kapsamında bir adreste arama yapıldı. Aramalarda 5 gram uyuşturucu madde, 3 adet tabanca, 4 adet tabanca fişeği, 1 adet av tüfeği, 1 adet av tüfeği fişeği ile 3 adet cep telefonu ele geçirildi.
Konuyla ilgili olduğu değerlendirilen şüpheli K.U. ekipler tarafından gözaltına alındı.
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