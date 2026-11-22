Adreslerde yapılan aramada, ruhsatsız tüfek ve mermiler ele geçirildi.

Telefonda kendilerini polis olarak tanıtan kişilere 3 milyon 865 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını teslim eden R.A. (64), dolandırıldığını anlayınca Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.

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