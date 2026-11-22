Çorum'da yaşadığı müstakil evin çatısına çıkan bir kişi, ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucu aşağı indirildi.

Olay, Gürpınar Mahallesi Şehit Nuri Bayav Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre C.B. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle yaşadığı müstakil evin çatısına çıktı. Durumu fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucu C.B., bulunduğu yerden güvenli şekilde indirildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan şahıs, kontrol amacıyla ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Olayla ilgili inceleme başlatıldı.