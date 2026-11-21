Çorum FK, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti
Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 23 Kasım Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı İstanbul Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Giriş: 21.11.2026 - 18:29 Güncelleme:
Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 23 Kasım Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı İstanbul Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman, esneme ve ısınma çalışmalarıyla başladı.
Futbolcular, antrenmanın son bölümünde ise 5'e 2 rondo çalışması yaptı.
Kırmızı-siyahlılar, İstanbul Başakşehir maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.
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