Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde yapılan antrenmana esneme hareketleriyle başlandı. Ardından ısınma bölümüne geçen takım, topla yapılacak çalışmalara hazırlandı. Isınmanın ardından saha programı 5’e 2 rondo ile devam etti.

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