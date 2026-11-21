Çorum'da bir kadın ayrıldığı kocasını bıçakla yaraladı
Çorum'da eski eşini bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı.
Çorum'da eski eşini bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, E.B. ile bir süre önce ayrıldığı eski eşi A.D. arasında, A.D'nin Üçtutlar Mahallesi Ahçılar 8. Sokak’taki evinde tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda E.B, A.D'yi bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan A.D, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hayati tehlikesi olan A.D'nin tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği öğrenildi.
Şüpheli E.B, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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