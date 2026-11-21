Hayati tehlikesi olan A.D'nin tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği öğrenildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan A.D, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, E.B. ile bir süre önce ayrıldığı eski eşi A.D. arasında, A.D'nin Üçtutlar Mahallesi Ahçılar 8. Sokak’taki evinde tartışma çıktı.

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