Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, günün programı esneme hareketleriyle başladı. Futbolcular, ardından ısınma bölümüne geçerek topla yapılacak çalışmaya hazırlandı. Isınmanın ardından saha programı 5'e 2 rondo ile devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

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