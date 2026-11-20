Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
M.D. idaresindeki 06 DBA 762 plakalı otomobil ile E.O’nun kullandığı 34 EUK 359 plakalı otomobil, Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi’nde çarpıştı.
Kazada sürücülerle 34 EUK 359 plakalı otomobilde bulunan T.Y, Y.G. ve M.C.K. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Osmancık istikametine kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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