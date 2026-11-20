Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Osmancık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ö. yönetimindeki 34 EUK 359 plakalı otomobil ile M.D. idaresindeki 06 BDA 762 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlardan bir tanesi ilk önce yaya geçitinde bulunan sinyalizasyon direğine vurdu. Kazada her iki otomobil sürücüsü E.Ö. ve M.D. ile 34 EUK 359 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan M.C.K., T.Y. ve Y.G. yaralandı. İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.