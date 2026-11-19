Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde geçekleştirilen antrenman, esneme ve ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızısiyahlılar, daha sonra sürat, çeviklik ve çabukluk çalışmaları yaptı. Günün antrenman programı pozisyon odaklı rondo uygulamasıyla sona erdi.

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