Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, esneme ve topla ısınma hareketleriyle başladı. Isınma bölümünün ardından 4’e 4 rondo oynayan kırmızısiyahlılar, antrenmanın son kısmında ise aerobik pas çalışması gerçekleştirdi.

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