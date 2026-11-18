Arca Çorum Tesisleri'nde teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-siyahlı ekip idmanın devamında 4'e 4 rondo çalışması yaptı. Antrenman aerobik pas çalışmasının ardından sona erdi.

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