İş yerinin camına çarpıp yaralanan atmaca tedaviye alındı
ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, güvercinleri kovalarken bir işletmenin camına çarpıp yaralanan atmaca, çalışan Ömer Şimşek tarafından korumaya alınıp Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, güvercinleri kovalarken bir işletmenin camına çarpıp yaralanan atmaca, çalışan Ömer Şimşek tarafından korumaya alınıp Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Olay, D-100 kara yolu kenarındaki Kuzey Park işletmesinin önünde meydana geldi. İşletme çevresinde uçan güvercinleri kovalayan atmaca, hızla ilerlerken işletmenin camına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen atmacanın yaralandığını fark eden işletme çalışanları, kuşa müdahale etti. İşletme çalışanı Ömer Şimşek, yerde hareketsiz halde bulduğu atmacayı koruma altına aldı. Yaralı kuşun tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleriyle iletişime geçen Şimşek, atmacayı yetkililere teslim etti. Atmaca, bakım ve tedavisinin yapılması amacıyla ilgili birime götürüldü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.