Çorum'da otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
Çorum'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Giriş: 18.11.2026 - 16:36 Güncelleme:
Çorum'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Murat G. idaresindeki 06 PKM 49 plakalı otomobil, Çorum-Osmancık kara yolu Gözbüyük köyü yol ayrımı yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Mine G. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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