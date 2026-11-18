Çorum'un Osmancık ilçesinde bir kadını telefonla 13 milyon lira dolandıran 4'ü Suriye uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ulucami Mahallesi'nde yaşayan ev hanımı S.E. (70), telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıtan ve "yurt dışına para kaçırmışsınız" diyerek korkutan kişilere, evindeki yaklaşık 8 milyon lira civarındaki ziynet eşyası ile 5 milyon lira tutarındaki dövizi teslim etti.

Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden S.E, polis merkezine şikayette bulundu.

Başvuru üzerine Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ve Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerince kimlikleri belirlenen şüpheliler İ.K. (26) ile Suriye uyruklu A.A. (22), M.A. (17), F.A.H. (22) ve İ.R. (16), Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

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Gözaltına alınarak Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Osmancık Adliyesine sevk edildi.