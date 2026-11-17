Olay, Bahçelievler Mahallesi Şenyurt 2. Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yalçın Özceylan'dan (77) 2 gündür haber alamayan arkadaşları, durumundan endişelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasının ardından eve giren ekipler, Özceylan'ı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.