Çorum FK, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.
Çorum FK, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.
Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen ilk antrenmanı esneme ve ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızısiyahlılar, daha sonra topla çalışmaya geçerek ilk antrenmanı 5’e 2 rondo ile tamamladı.
Futbolcular, günün ikinci antrenmanına ısınma hareketleriyle başladı. Ardından yapılan 7’ye 7 rondo çalışmasıyla günün antrenman programı tamamlandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.