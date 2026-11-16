Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Çorum FK, Başakşehir maçının hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti

        Çorum FK, Başakşehir maçının hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti

        Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 23 Kasım Pazartesi günü deplasmanda İstanbul Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 21:04 Güncelleme:
        Çorum FK, Başakşehir maçının hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti

        Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 23 Kasım Pazartesi günü deplasmanda İstanbul Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

        Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde günün ilk idmanında futbolcular, esneme ve ısınmanın ardından 5'e 2 rondo çalışması yaptı.

        Öğleden sonraki ikinci antrenmanda ise futbolcular, 7'ye 7 rondo çalışması gerçekleştirdi.

        Kırmızı-siyahlılar, Başakşehir maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'de çok sayıda bankaya erişilemiyor
        ABD'de çok sayıda bankaya erişilemiyor
        "Fon olayı faili meçhul kalmayacak"
        "Fon olayı faili meçhul kalmayacak"
        ABD, Çin ve Rusya'dan 3'lü zirve
        ABD, Çin ve Rusya'dan 3'lü zirve
        İlkay'dan ayrılık iddialarına yanıt!
        İlkay'dan ayrılık iddialarına yanıt!
        Karadeniz'de yük gemisi battı: Türk mürettebat kurtarıldı
        Karadeniz'de yük gemisi battı: Türk mürettebat kurtarıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Aslan'ın Oulai aşkı yeniden alevlendi!
        Aslan'ın Oulai aşkı yeniden alevlendi!
        Bugün Ne Oldu? 16 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 16 Kasım 2026 haberleri
        Yeni James Bond oldu
        Yeni James Bond oldu
        Beşiktaş'ta kontenjan denklemi!
        Beşiktaş'ta kontenjan denklemi!
        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!
        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        "Tebrikler babaanne oluyorsunuz!"
        "Tebrikler babaanne oluyorsunuz!"
        Ufuk Beydemir dua istedi
        Ufuk Beydemir dua istedi
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        "Savaşı siz kazanacaksınız"
        "Savaşı siz kazanacaksınız"
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Hollywood'dan kendi adasına kaçtı
        Hollywood'dan kendi adasına kaçtı
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Göksel’in orkestrasına vize engeli

        Benzer Haberler

        Çorum'daki mahalle muhtarlarına Karadeniz gezisi
        Çorum'daki mahalle muhtarlarına Karadeniz gezisi
        Michelin Yıldızlı İspanyol Şef, Çorum mutfağını yerinde inceledi
        Michelin Yıldızlı İspanyol Şef, Çorum mutfağını yerinde inceledi
        Michelin yıldızlı İspanyol şef, Çorum mutfağını yerinde inceledi
        Michelin yıldızlı İspanyol şef, Çorum mutfağını yerinde inceledi
        Çorum Belediyesinin 12 yeni aracı törenle hizmete alındı
        Çorum Belediyesinin 12 yeni aracı törenle hizmete alındı
        Çorum Belediyesi 82 milyon liralık 12 yeni aracı daha hizmete aldı
        Çorum Belediyesi 82 milyon liralık 12 yeni aracı daha hizmete aldı
        Deneme amacıyla başladı, gramı bin 400 liraya kadar alıcı bulan safranı iki...
        Deneme amacıyla başladı, gramı bin 400 liraya kadar alıcı bulan safranı iki...