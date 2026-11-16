Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Çorum Belediyesinin 12 yeni aracı törenle hizmete alındı

        Çorum Belediyesinin 12 yeni aracı törenle hizmete alındı

        Çorum Belediyesinin 82 milyon 193 bin lira bütçeyle tedarik ettiği araçlar ile gurbetçilerin hibe desteğiyle temin edilen 2 yeni hizmet aracı törenle hizmete sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 13:59 Güncelleme:
        Çorum Belediyesinin 12 yeni aracı törenle hizmete alındı

        Çorum Belediyesinin 82 milyon 193 bin lira bütçeyle tedarik ettiği araçlar ile gurbetçilerin hibe desteğiyle temin edilen 2 yeni hizmet aracı törenle hizmete sunuldu.

        Gurbetçi vatandaşların hibe desteğiyle temin edilen 2 arazöz ile belediye bütçesiyle tedarik edilen arazöz ve 32 metre merdivenli itfaiye aracı, 3 damperli kamyon, 54 koltuklu otobüs, kent yüzey temizleme aracı, forklift ve 2 makaslı personel yükseltici platformun anahtarları törenle personele teslim edildi.

        Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hürriyet Meydanı'nda düzenlenen anahtar teslim töreninde yaptığı konuşmada, yeni araçların belediyecilik hizmetlerini güçlendireceğini söyledi.

        REKLAM

        Aşgın, 2019'dan bu yana hizmet kalitesini daha yukarı taşımak için çalıştıklarını belirterek, "Bunlardan biri de araç filomuz. Belediyemizde bu araçlarımızla beraber 412 araç kapasitesine ulaşmış olacağız. 412 rakamı başka belediyelere bakılırsa görülecektir, muazzam bir rakam. Araç filosu zenginliğimiz, genişliğimiz işlerimizi kolaylaştırıyor." dedi.

        Araç filosunu düzenli aralıklarla yenilediklerini dile getiren Aşgın, 12 metrelik 10 yeni halk otobüsü alım ihalesini 17 Kasım'da, 11 araçlık iş makinesi alım ihalesini de 30 Kasım'da yapacaklarını kaydetti.

        Çorum'da altyapı çalışmalarının Türkiye'ye örnek olacak şekilde devam ettiğini dile getiren Aşgın, bu çalışmaların yürütülmesinde irade, kaynak ve teknik personelin yanı sıra alet ve ekipmanın da olması gerektiğini vurguladı.

        REKLAM

        Araçların kazasız, belasız kullanılması temennisinde bulunan Aşgın, katkılarından ötürü gurbetçilere teşekkür etti.

        İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından dua edilmesinin ardından kortej geçişi yapıldı.

        Törene, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz, Ticaret Borsası Başkanı Yılmaz Kaya, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul dahil 6 ilde gece yarısı başlıyor
        Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul dahil 6 ilde gece yarısı başlıyor
        Altın 1 yılın dibinde
        Altın 1 yılın dibinde
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        Nükhet Duru'nun gözyaşları
        Nükhet Duru'nun gözyaşları
        Sevgilisinden uzak tutmak için yakmıştı... Cezası belli oldu!
        Sevgilisinden uzak tutmak için yakmıştı... Cezası belli oldu!
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        EBRD'nin Türkiye'ye yönelik 6 milyar dolarlık finansmanda artış kapısı açık
        EBRD'nin Türkiye'ye yönelik 6 milyar dolarlık finansmanda artış kapısı açık
        İran istihbaratında büyük tasfiye hazırlığı
        İran istihbaratında büyük tasfiye hazırlığı
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        "Sergen hocaya zaman verelim"
        "Sergen hocaya zaman verelim"
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Macaristan'da yolsuzluk soruşturması
        Macaristan'da yolsuzluk soruşturması
        Sürpriz nikah
        Sürpriz nikah
        İşte millilerin A Ligi'nde kalma şansı!
        İşte millilerin A Ligi'nde kalma şansı!

        Benzer Haberler

        Çorum Belediyesi 82 milyon liralık 12 yeni aracı daha hizmete aldı
        Çorum Belediyesi 82 milyon liralık 12 yeni aracı daha hizmete aldı
        Deneme amacıyla başladı, gramı bin 400 liraya kadar alıcı bulan safranı iki...
        Deneme amacıyla başladı, gramı bin 400 liraya kadar alıcı bulan safranı iki...
        Çorum FK, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti
        Çorum FK, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti
        Şehit Burak İbbiği dualarla anıldı
        Şehit Burak İbbiği dualarla anıldı
        İskilip'te "Çorum'un İlk Akademik Halk Dansları Çalıştayı" düzenlendi
        İskilip'te "Çorum'un İlk Akademik Halk Dansları Çalıştayı" düzenlendi
        Çorum'da yoğun sis etkili oldu
        Çorum'da yoğun sis etkili oldu