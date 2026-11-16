Çorum Belediyesinin 12 yeni aracı törenle hizmete alındı

Çorum Belediyesinin 82 milyon 193 bin lira bütçeyle tedarik ettiği araçlar ile gurbetçilerin hibe desteğiyle temin edilen 2 yeni hizmet aracı törenle hizmete sunuldu.

Gurbetçi vatandaşların hibe desteğiyle temin edilen 2 arazöz ile belediye bütçesiyle tedarik edilen arazöz ve 32 metre merdivenli itfaiye aracı, 3 damperli kamyon, 54 koltuklu otobüs, kent yüzey temizleme aracı, forklift ve 2 makaslı personel yükseltici platformun anahtarları törenle personele teslim edildi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hürriyet Meydanı'nda düzenlenen anahtar teslim töreninde yaptığı konuşmada, yeni araçların belediyecilik hizmetlerini güçlendireceğini söyledi.

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Aşgın, 2019'dan bu yana hizmet kalitesini daha yukarı taşımak için çalıştıklarını belirterek, "Bunlardan biri de araç filomuz. Belediyemizde bu araçlarımızla beraber 412 araç kapasitesine ulaşmış olacağız. 412 rakamı başka belediyelere bakılırsa görülecektir, muazzam bir rakam. Araç filosu zenginliğimiz, genişliğimiz işlerimizi kolaylaştırıyor." dedi.

Araç filosunu düzenli aralıklarla yenilediklerini dile getiren Aşgın, 12 metrelik 10 yeni halk otobüsü alım ihalesini 17 Kasım'da, 11 araçlık iş makinesi alım ihalesini de 30 Kasım'da yapacaklarını kaydetti.

Çorum'da altyapı çalışmalarının Türkiye'ye örnek olacak şekilde devam ettiğini dile getiren Aşgın, bu çalışmaların yürütülmesinde irade, kaynak ve teknik personelin yanı sıra alet ve ekipmanın da olması gerektiğini vurguladı.

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Araçların kazasız, belasız kullanılması temennisinde bulunan Aşgın, katkılarından ötürü gurbetçilere teşekkür etti.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından dua edilmesinin ardından kortej geçişi yapıldı.

Törene, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz, Ticaret Borsası Başkanı Yılmaz Kaya, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı.