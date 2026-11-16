Çorum'daki mahalle muhtarlarına Karadeniz gezisi
Çorum Belediyesinin şehirlerarası ulaşım hizmetlerinde kullanılmak üzere araç filosuna kazandırdığı 52 kişilik otobüs, farklı gruplara yönelik gezi programlarında da hizmet vermeye devam ediyor.
Çorum Belediyesinin şehirlerarası ulaşım hizmetlerinde kullanılmak üzere araç filosuna kazandırdığı 52 kişilik otobüs, farklı gruplara yönelik gezi programlarında da hizmet vermeye devam ediyor.
Çorum Belediyesi şehit aileleri ve gazilerin ardından mahalle muhtarları ve ailelerine yönelik Karadeniz gezisi düzenledi. Hafta sonu gerçekleştirilen gezi kapsamında Trabzon ve Rize’yi ziyaret eden muhtarlar ve aileleri, bölgenin doğal ve kültürel güzelliklerini yakından görme fırsatı buldu.
Geziden duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle muhtarları, kendilerine sunulan imkan ve gösterilen ilgiden dolayı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.
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