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        Çorum'daki mahalle muhtarlarına Karadeniz gezisi

        Çorum Belediyesinin şehirlerarası ulaşım hizmetlerinde kullanılmak üzere araç filosuna kazandırdığı 52 kişilik otobüs, farklı gruplara yönelik gezi programlarında da hizmet vermeye devam ediyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 16:21 Güncelleme:
        Çorum'daki mahalle muhtarlarına Karadeniz gezisi

        Çorum Belediyesinin şehirlerarası ulaşım hizmetlerinde kullanılmak üzere araç filosuna kazandırdığı 52 kişilik otobüs, farklı gruplara yönelik gezi programlarında da hizmet vermeye devam ediyor.

        Çorum Belediyesi şehit aileleri ve gazilerin ardından mahalle muhtarları ve ailelerine yönelik Karadeniz gezisi düzenledi. Hafta sonu gerçekleştirilen gezi kapsamında Trabzon ve Rize’yi ziyaret eden muhtarlar ve aileleri, bölgenin doğal ve kültürel güzelliklerini yakından görme fırsatı buldu.

        Geziden duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle muhtarları, kendilerine sunulan imkan ve gösterilen ilgiden dolayı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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