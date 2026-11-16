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        Michelin yıldızlı İspanyol şef, Çorum mutfağını yerinde inceledi

        Michelin yıldızlı İspanyol şef Paco Morales, Çorum mutfağını incelemek amacıyla kente geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 15:33 Güncelleme:
        Michelin yıldızlı İspanyol şef, Çorum mutfağını yerinde inceledi

        Michelin yıldızlı İspanyol şef Paco Morales, Çorum mutfağını incelemek amacıyla kente geldi.

        Çorum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İspanya'da düzenlenen San Sebastian Gastronomika etkinliğinde, Çorum'dan haberdar olan Morales, gastronomik özelliklerini gözlemlemek amacıyla geldiği kentte yöresel lezzetleri ve hikayelerini araştırdı.

        Ziyareti kapsamında Çorum tandırı, ırgat böreği, kuru mantı, Çorum baklavası ve Çorum su böreğinin yapımına katılan Morales, hazırlık ve pişirme süreçlerini bizzat deneyimledi. Kullanılan malzemeler ve geleneksel yöntemler hakkında bilgi alan ünlü şef, yemeklerin tarihi geçmişini ve kuşaktan kuşağa aktarılan mutfak anlayışını yerinde tanıma fırsatı buldu.

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        Program kapsamında Hitit ekmekleri hakkında da bilgi alan Morales, tarihi mutfak mirasından hareketle hazırlanan ekmekleri tattı.

        Çorum'un yaşayan yemek kültürü ile Hititlerden gelen gastronomi mirasını birlikte inceleyen Morales'in, bu birikimi Endülüs mutfağıyla buluşturacak çalışmalarına kaynak oluşturması amaçlanıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Morales, yemeklerin yanı sıra şehrin tarihinden ve gördüğü misafirperverlikten etkilendiğini belirtti.

        Çorum'daki deneyimini özel kılan unsurlardan birinin mutfak kültürünün tarihsel derinliği olduğunu vurgulayan Morales, burada binlerce yıl öncesine uzanan bir birikimle karşılaştığını ve farklı kişilerden edindiği bilgilerin dünya mutfağı için önemli olduğunu kaydetti.

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        Morales, "Kendimi harika hissediyorum. Yalnızca yemekler değil, buranın tarihi ve insanların sıcaklığı da beni çok etkiledi." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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