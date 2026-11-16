Michelin yıldızlı İspanyol şef, Çorum mutfağını yerinde inceledi

San Sebastian Gastronomika’da tanıdığı Çorum mutfağından etkilenerek şehre gelen Michelin yıldızlı şef Paco Morales, Çorum Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda yöresel lezzetleri ve bu lezzetlerin arkasındaki kültürel birikimi inceledi.

San Sebastian Gastronomika’da tanıdığı Çorum mutfağından etkilenerek şehre gelen, 3 Michelin yıldızlı Noor restoranının şefi Paco Morales, Çorum Belediyesinin ev sahipliğinde yöresel lezzetleri ve Hitit mutfak mirasını yerinde inceledi. İspanya’nın Cordoba kentindeki Noor restoranın işletmecisi ve şefi olan Morales, Endülüs mutfak mirasını tarihi araştırmalar ve çağdaş pişirme teknikleriyle yorumlayan yaklaşımıyla tanınıyor. Ziyareti kapsamında Çorum tandırı, ırgat böreği, kuru mantı, Çorum baklavası ve Çorum su böreğinin yapım uygulamalarına katılan Morales, hazırlık ve pişirme süreçlerini bizzat deneyimledi. Kullanılan malzemeler ve geleneksel yöntemler hakkında bilgi alan ünlü şef, yemeklerin tarihi geçmişini ve kuşaktan kuşağa aktarılan mutfak anlayışını yerinde tanıma fırsatı buldu. Çorum’un yaşayan yemek kültürü ile Hititlerden gelen gastronomi mirasını birlikte inceleyen Morales’in, bu birikimi Endülüs mutfağıyla buluşturacak çalışmalarına kaynak oluşturması amaçlanıyor.

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Çorum’a ilişkin gözlemlerini paylaşan Morales, yemeklerin yanı sıra şehrin tarihinden ve gördüğü misafirperverlikten de etkilendiğini belirterek, "Kendimi harika hissediyorum. Yalnızca yemekler değil, buranın tarihi ve insanların sıcaklığı da beni çok etkiledi" dedi.

Çorum’daki deneyimini özel kılan unsurlardan birinin mutfak kültürünün tarihi derinliği olduğunu anlatan Morales, burada binlerce yıl öncesine uzanan bir birikimle karşılaştığını ve farklı kişilerden edindiği bilgilerin dünya mutfağı için önemli olduğunu dile getirdi. Program kapsamında Hitit ekmekleri hakkında da bilgi alan Morales, tarihi mutfak mirasından hareketle hazırlanan ekmekleri inceledi. Morales, uygulanan pişirme tekniğinden de övgüyle söz etti.

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15 Kasım 202615 Şubat 2027 tarihleri arasında yürütülecek "Çorum Gastronomi Mirası Araştırma ve Geliştirme Pilot Programı" kapsamında, saha ziyaretinde edinilen bilgiler Noor Innovation Lab tarafından değerlendirilecek. Çorum’un ürünleri ve mutfak mirasının uluslararası gastronomi basınına tanıtılması, akademisyenler ve yerel paydaşların katkılarıyla Türkçe ve İngilizce bir ön araştırma dosyası hazırlanması planlanıyor. İş birliğiyle Çorum’un yöresel lezzetlerinin uluslararası görünürlüğünün artırılması, gastronomi turizminin desteklenmesi ve şehrin UNESCO'daki gastronomi alanındaki hedeflerine katkı sunulması amaçlanıyor.