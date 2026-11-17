Çorum'da 2 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
Çorum'da kendisinden haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu.
Çorum'da kendisinden haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Yalçın Özceylan'dan (77) 2 gündür haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine Özceylan'ın Bahçelievler Mahallesi Şenyurt 2. Sokak'ta bulunan evine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin apartmanın giriş katındaki dairenin kapısını açmasının ardından içeri giren ekipler, Özceylan'ı hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Özceylan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Özceylan’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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