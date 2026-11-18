Olay, saat 10.00 sıralarında, Alaca ilçesi Denizhan Mahallesi’ndeki Çınarlı Park’ta meydana geldi. Parkta oyun oynayan kız çocuğunun başı, alandaki spor aletinin arasına sıkıştı. Kendi imkanlarıyla sıkıştığı yerden kurtulamayan çocuk için çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Alaca Belediyesi İtfaiye ekipleri adrese sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla, kafası sıkıştığı yerden çıkarılan çocuk kurtarıldı.

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