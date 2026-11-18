Çorum’un Osmancık ilçesinde 70 yaşındaki kadını, "polisiz" diyerek 12 milyon lira dolandıran şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 20 Ekim'de Osmancık ilçesinde yaşayan S.E. (70) isimli kadını telefonla arayan dolandırıcılar 'yurtdışına para kaçırmışsınız' yalanıyla korkutup tüm ziynet eşyalarını ve paralarını kendilerine teslim etmesini istedi. Toplam 12 milyon TL değerindeki ziynet eşyası ve dövizi dolandırıcılara teslim eden yaşlı kadın bir süre sonra dolandırıldığını anlayınca suç duyurusunda bulundu.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ve Osmancık Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen teknik ve fiziki incelemeler neticesinde şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu oldukları öğrenilen A.A. (22), M.A. (17) ve F.A.H (22) yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Osmancık Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan M.A., ve F.A.H. tutuklanırken, A.A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Öte yandan, İ.K. (26) ve İ.R. isimli şüphelilerin ise daha önce Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yaplan operasyonda gözaltına alınarak tutuklandıkları öğrenildi. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen S.E. (37) isimli yabancı uyruklu şüphelinin ise Suriye’ye kaçtığı öğrenildi.