Çorum'da merakla beklenen GTA 6'nın gece yarısı erişime açılmasıyla birlikte oyun tutkunları ekran başına geçti. Yıllardır bekledikleri oyunu ilk kez deneyimleyen gençler, heyecan dolu anlar yaşadı.

Milyonlarca oyunseverin merakla beklediği GTA 6, gece yarısı erişime açıldı. Rockstar Games tarafından geliştirilen GTA 6, 13 yıllık bekleyişin ardından oyunseverlerle buluştu. Çorum'da oyunun çıkış saatini heyecanla bekleyen gençler, gece yarısı kafede toplandı. Oyun tutkunu gençler, saat 00.00'ı gösterdiğinde ekran başındaki yerlerini aldı. Oyunun grafiklerini ve gerçekçiliğini inceleyip, ilk deneyimlerinden memnun kaldıklarını söyledi.

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"Saatler kala kalbimiz yerinden çıkacak gibiydi"

GTA 6'yı oynamak için dükkanını saat 18.00'de kapattığını belirten Berzahan Uz, "Bugün GTA 6 için dükkanı saat 6'da kapatıp gece 12'de açılmasını bekledik. Oyunun grafikleri gerçekten çok güzel. Dijital dünyayı bir ekranın içerisine sığdırmaları çok başarılı. GTA 6 gerçekten muhteşem bir oyun. Çok beğendik. Gerçekçiliği, hareketleri, tam bir dünya gerçekten. Haftalardır bu heyecanı yaşarken saatler kala kalbimiz yerinden çıkacak gibi bekledik. Herkesi bu dijital dünyaya bekliyoruz" dedi.

"13 yıldır bu oyunu bekliyorduk"

Oyunu aylar öncesinden satın aldıklarını anlatan Kadir Söylemez ise "Herkes gibi ben de yıllardır bu oyunu bekliyordum. GTA 5 çıkalı 13 yıl oldu. Aylar öncesinden oyunu satın aldık ve bugünün gelmesini bekledik. Şu an arkadaşlarımızla birlikte heyecanlıyız. Yaklaşık 15 dakikadır oynuyoruz. Gündüz de yayınları izledik. Çok güzel, gerçekten emek verilmiş. Şimdilik gördüklerimiz bile çok keyifliydi. Bundan sonra göreceklerimizin daha da heyecanlı olacağına eminim" diye konuştu.