Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza, Alaca ilçesi Ünalan köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaca istikametine seyir halinde olan A.Y. (56) idaresindeki 34 VT 4715 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

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