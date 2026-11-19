KEMAL CEYLAN - Hitit Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Coşar, kablolu ağı kablosuz ağa dönüştüren "access point" cihazlarının bina içindeki yerleşimlerini matematiksel hesaplamalarla belirlediği yeni yöntemle yaklaşık yüzde 30 oranında enerji tasarrufu, aynı oranda da performans artışı elde etti.

Hitit Üniversitesinde uzun süre teknik birimlerde yöneticilik yapan Coşar, üniversitenin akademik kadrosuna geçtikten sonra ortak internetin kullanıldığı binalardaki bağlantı güvenliği ve verimliliği üzerine çalışmalar yaptı.

Çalışmaları sırasında, "access point" cihazlarının binaların fiziki özelliklerini gözetmeksizin monte edildiği geleneksel yöntemin enerji verimliliği ve bağlantı kalitesi açısından yeterli olmadığını fark eden Coşar, binanın kat yüksekliği, duvar kalınlığı, kısımlardaki kullanıcı yoğunluğu gibi verileri formül haline getirerek, cihazların her binanın yapısına uygun olarak farklı şekilde monte edilmesi durumunda enerji tasarrufu sağlanabileceğini tespit etti.

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Aynı binada daha az sayıda cihaz ile daha verimli internet bağlantısı sağlamayı hedefleyen yöntem, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) da tanıtıldı.

Coşar, AA muhabirine, geliştirdiği yöntemin enerji tasarrufu ve bağlantı verimliliğini artırdığını, aynı zamanda kablosuz bağlantının insan sağlığına etkilerini de azalttığını söyledi.

Geleneksel yöntemde belli aralıklarla yerleştirilen "access point" cihazlarının çeşitli etmenlerle birbirlerinin sinyallerini zayıflatabildiğini belirten Coşar, kendi yönteminde ise bunu gözeterek çeşitli geometrik şekillerde yerleşim yaptıklarını, böylece binanın her noktasında eşit derecede kablosuz internet bağlantısı sağladığını kaydetti.

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Coşar, "Benim geliştirdiğim sistemde ise bu tamamen matematiksel hesaplarla kat yükseklikleri, koridor genişlikleri, bina içindeki odaların yapısı, kullanıcıların hangi odalarda ne kadar vakit geçirdiği, kullanıma katıldığı, alt katta ve üst katta hangi yoğunlukların olduğuna bağlı olarak da alt kat ve üst kat yayılımlar da hesaplanarak hem doğrusal hem de dikey yöntemde bir sinyal performans arttırımı hesaplamaları yaptım." dedi.

Geliştirdiği yöntemin yeni kamu binalarında rahatlıkla uygulanabileceğini anlatan Coşar, mevcut binaların da dönüştürülebileceğini aktardı.

- İnternet bağlantısına çevreci yaklaşım

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60 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğinde, 3,5 metre kat yüksekliğine sahip 3 katlı bir binanın her bir katına geleneksel yöntemle ortalama 10 cihaz konulduğunu belirten Coşar, şu bilgileri verdi:

"Ancak burada yatayda ve dikeyde sinyallerin, dalgaların ne kadar ulaşabileceği ve performansı ne kadar arttırabileceği, ölü bölgelerin nereler olduğunun tespiti gibi noktalarda geleneksel yöntemlerin artık çok çare olmadığı ortaya çıkıyor. Matematiksel model ortaya konarak bina içindeki 10 ya da 20 tane cihazın rastgele dağıtımı yerine, hesaplama sonucunda katlara beşer, altışar cihazın yetebileceği düşünüldüğünde, yüzde 30'lara yakın enerji tasarrufu, yine yüzde 30'lara yakın bir karbon emisyonunda düşüş olabiliyor. Sayı düştüğünde kalite düşer mi sorusuna karşılık da yüzde 30.6'lık kalite artırımına gittiğini hesaplamış oluyoruz. Yani düşük sayıdaki 'access point'le, yani kablosuz ağ dağıtım sistemiyle hem enerji tasarrufu hem düşük karbon emisyonu hem de kalitede yüzde 30'luk bir artış ortaya koymuş oluyoruz."

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Coşar, projesinin COP31'de uluslararası platforma taşınmasının, ülkeye artı değer kattığına inandığını sözlerine ekledi.