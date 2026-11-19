Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Ankara'da düzenlenen 9. Uluslararası TravelExpo Turizm ve Seyahat Fuarı'nda Çorum Belediyesi standında ziyaretçileri ağırlayarak şehrin tarihi, kültürel, doğal ve gastronomik değerlerini tanıttı.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Ankara'da düzenlenen 9. Uluslararası TravelExpo Turizm ve Seyahat Fuarı kapsamında Çorum Belediyesi standında ziyaretçileri ağırladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ile MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı da standı ziyaret eden isimler arasında yer aldı. Başkan Aşgın, Hulusi Akar'a ve standı ziyaret edenlere Çorum'un tescilli lezzetlerinden leblebi ikramında bulundu. Akar'la bir süre sohbet eden Başkan Aşgın, Çorum'un savunma sanayisinin önemli merkezlerinden biri olduğunu ifade ederek kendisini Çorum'a davet etti.

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Çorum Belediyesi, 1921 Kasım 2026 tarihleri arasında Ankara ATO Congresium'da düzenlenen 9. Uluslararası TravelExpo Turizm ve Seyahat Fuarı'nda kurduğu tanıtım standıyla şehrin zenginliklerini ziyaretçilerle buluşturuyor. Turizm sektörünün önemli organizasyonları arasında yer alan fuar, farklı şehirlerin ve ülkelerin turizm temsilcilerini, seyahat acentelerini, sektör profesyonellerini ve ziyaretçileri bir araya getiriyor.Üç gün sürecek organizasyon boyunca Çorum Belediyesi standında şehrin tarihi, kültürü, doğal güzellikleri ve gastronomi zenginlikleri tanıtılmaya devam edecek.