Çorum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Çorum'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Çorum'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
E.K. idaresindeki 19 AEA 928 plakalı motosiklet ile O.K'nin kullandığı 06 BFU 031 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi Bahar 14. Sokak'ta çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kaldırıma savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı, sağlık personelince ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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