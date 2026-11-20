Çorum'da park halindeki araca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Çorum'un Dodurga ilçesinde park halindeki araca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Çorum'un Dodurga ilçesinde park halindeki araca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Dursun D. (49) idaresindeki 19 ADR 725 plakalı otomobil, Esentepe Mahallesi Yunus Emre Bulvarı Çorum Caddesi'nde yol kenarında park halindeki 06 TKC 95 plakalı cipe çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki eşi Hacer D. (47) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Dodurga Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hacer D, buradaki müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
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