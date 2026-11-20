Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, 2,5 yıl içerisinde ilçeye 1,5 milyar liralık yatırım yaptıklarını söyleyerek, "Sadece bir ilçenin değil, bir ilin yapamayacağı yatırımları yaptık" dedi.

Sungurlu Belediyesi'nce düzenlenen esnaf buluşmaları kapsamında, sıcak asfalt çalışmalarının tamamlandığı Dr. Devlet Bahçeli Caddesi'nde kahvaltılı program düzenlendi. Başkan Dere, esnafla yapılan çalışmaları değerlendirip ilçenin geleceğine dair görüş alışverişinde bulundu. Sunguroğlu, Turan, Akçay ve Başpınar mahallelerinin birleştiği noktada gerçekleşen buluşmaya, bölge esnafı katıldı.

"2,5 senede 1,5 milyar liralık yatırım yapmışız"

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Toplantıda yaptıkları çalışmalar ve projelerle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Dere, "Seçimden önce ne söylemişsek, Allah izin verirse 5 sene dolduğunda hepsini yapacağız. 2,5 senede 1,5 milyar liralık yatırım yapmışız. Bu belediyeyi 450 milyonluk bütçeyle devraldık, 350 milyon da borç vardı. Bu 450 milyon lira, şimdi bu seneki bütçemizle 2 milyar 150 milyon oldu. Sadece bir ilçenin değil, bir ilin yapamayacağı yatırımları yaptık. Belediyede her şey şeffaf. 2 yılda inşallah Sungurlu'nun dereleri bitmiş olacak. Bu birlik ve beraberliği muhafaza etmek zorundayız. Sungurlu'yu tekrar eski kısır çekişmelere döndürmemek zorundayız. 1866'dan beri atılan asfalttan daha çok asfalt attık. Su altyapısıyla ilgili tarihinde görülmemiş yatırım yaptık. 2027 yaz aylarından itibaren Sungurlu'da konut kıtlığı değil, konut fazlası olacak. Biz imar planımızı 2050 yılında 80 bin hedefine göre yaptık. Sungurlu'da işsizlik, diğer yerlere göre gayet az. Organize sanayi genişlemek zorunda. 7 bin dönümle ilgili gerekli çalışmayı yaptık. Sanayi Bakanlığı ‘tamam' diyor. Şimdi Tarım Bakanlığı süreci var. Sungurlu'nun daha yapacak çok işi var" dedi.