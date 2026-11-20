Olay, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'nde, savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren ARCA Savunma Sanayi firmasına ait tesiste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, makineye kolunu kaptıran Yunus Emre Tarlabaz ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Tarlabaz, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tarlabaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

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