Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentin huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla çok sayıda ekibin katılımıyla denetim gerçekleştirildi. Kentin farklı noktalarında yapılan uygulamalarda, 578 kişinin genel bilgi toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Denetimlerde 264 araç da kontrol edildi. Kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere de idari para cezası uygulandı.

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