İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı. Trafik ekiplerinin incelemesinin ardından otomobil otoparka çekildi.

Kaza, Osmancık ilçesi D100 kara yolu Çorum kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan A.K. (60) idaresindeki 34 JK 9675 plakalı Fiat marka otomobil, refüje çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

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