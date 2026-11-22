Çorum FK, Süper Lig'de yarın İstanbul Başakşehir'e konuk olacak
Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda İstanbul Başakşehir ile karşılaşacak.
Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda İstanbul Başakşehir ile karşılaşacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.
Çorum FK, ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'deki 11 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 16 puan topladı.
Ligin 11. haftasında evinde Fenerbahçe'ye 5-0 yenilen kırmızı-siyahlılar, İstanbul Başakşehir karşısında galibiyet hedefliyor.
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