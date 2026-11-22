Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetimindeki son antrenman, esneme hareketleriyle başladı. Kırmızısiyahlılar, ardından topla çalışma idmanı yaptı. Daha sonra saha programının devamında 5'e 2 rondo çalışması gerçekleştirildi.

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