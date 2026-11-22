Çorum FK, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı
Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı İstanbul Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı.
Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı İstanbul Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, esneme ve ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.
Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, Amasya Merzifon Havalimanı'ndan hava yoluyla İstanbul'a gitmek üzere kulüp tesislerinden ayrıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.