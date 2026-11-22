Kulüp tesislerinde teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, esneme ve ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.

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